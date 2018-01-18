جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك فيصل بالأحساء، عن وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوراه من المواطنين والمواطنات للعمل في كليات الجامعة.

وقال عميد شئون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، إن الأولوية ستمنح للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية التي تعترف بها وزارة التعليم.

وأضاف ” النفيعي ” ، يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

كما يشترط كذلك أن يكون المتقدم حاصلاً على جميع الدرجات العلمية بتقدير لا يقل عن ” جيد جداً ” مع ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم وأن تكون جميع المؤهلات امتداداً للتخصص وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام.

و تشمل الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على اختبار الرخصة الطبية السعودية ” SLME ” ، بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب وأن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان وأن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًّا وأن يجتاز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية .

ودعت الجامعة من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة إلى تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، خلال الفتر 4 – 9 /5 /1439هـ .