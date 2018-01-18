بالفيديو.. شجار عنيف بين طالبات وبعضهن

بوغوتا(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تنظيم شجار وحشي بين بعض الطالبات ، في مدرسة في سوتشا بكولومبيا.

وظهر طالبتان في الفيديو وهما تضربان وتركلان وتشدان شعرهما في حين وقفت مئات الفتيات متحمسات للشجار يهتفون لهما.

وتركت اللقطات الآباء في حالة غضب شديد بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعوا أن المدرسة لم توفر الحماية للأطفال ولم تتدخل لوقف العنف.