الإسكان: انتهاء الحجز في 2300 فيلا جاهزة

حمود العنزي (صدى):

قالت وزارة الإسكان إنه تم الانتهاء من إجراءات المعاينة والحجز لأكثر من 2300 فيلا سكنية جاهزة تم طرحها خلال الثلاثة أشهر الماضية في 7 مناطق.

وأوضحت أن الفلل تم طرحها في 14 مشروعًا بكل من مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والقصيم، بالإضافة للحدود الشمالية، وجازان، والباحة.

وأضافت أن إجراءات المعاينة والحجز متواصلة لـ1019 فيلا جاهزة في 4 مشاريع أخرى في مدن النبهانية، وعنيزة، ورفحاء، وصبيا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الفلل المطروحة في الـ18 يبلغ 3325 فيلا، تجاوز مساحاتها الإجمالية 5 ملايين متر مربع.