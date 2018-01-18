” الطعيمي ” يوضح تفاصيل تقصير فرع النقل في حادث الكدمي

علي القحطاني (صدى):

صرح تركي الطعيمي المتحدث باسم وزارة النقل عن تفاصيل التقصير الذي اعترفت به الوزارة في وقت سابق ، مؤكدًا إن فرع وزارة النقل تلقى بلاغًا متعلقًا بالحفرة التي لم يتم إصلاحها حتى وقت وقوع الحادث .

وأشار ” الطعيمي ” في مداخلة مع قناة العربية ، إلى أن وزارة النقل تواصل تحقيقاتها بخصوص القضية ، وفيما يتعلق بالتعويضات فيتحمل قائد القلاب مسؤولية الخطأ .

يذكر أن مواطنون تداولوا في وقت سابق معلومات تفيد بإبلاغ مدير الطرف والمواصلات السابق بشأن موقع الحفرة ، حيث تم إرسال صورة له قبل وقوع الحادث .

وكانت وزارة النقل قد أعلنت في تقريرها الأولي أن الحادث ناجم عن تفادي قائد الشاحنة لأخاديد وتلف في الطبقة الإسفلتية على المسار المُتجه من مركز هروب إلى الكدمي ، مما تسبب في انحرافه نحو المسار المعاكس خلال سير المركبة الأخرى في مسارها الصحيح .