” السوق المالية ” تقرر تعديل المادة الـ17 من لائحة سلوكيات السوق
أصدرت هيئة السوق المالية، اليوم الحميس، قرارًا يتضمن تعديل المادة السابعة عشر من لائحة سلوكيات السوق في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وجاء التعديل يشمل الفقرة ” أ ” ، من المادة السابعة عشر من لائحة سلوكيات السوق، لتكون بالنص الآتي ” لا يجوز لشخص مرخص له تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بالشخص المرخص له نفسه إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية متداولة في السوق المالية السعودية؛ ما لم يتم ذلك وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات ” .
وتعديل مصطلح ” أمر ” الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة تجميع الأوامر وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
0زائر[ عدد التعليقات: 1081 ] نشر منذ 3 ساعات
فشلت هيئة سوق الاوراق المالية في ادارة السوق فشلا ذريعا كاد ان يعصف بمدخرات المواطنين او ما بقي منها بفتح السوق للشركات الاجنبيه و صناعت هزات مفتعله و فشلت في حذف الشركات الخاسره من شريط اسعار الشركات العامه مثل بيشه و عذيب و الكابلات و المعجل عجل الله فرجنا .