استشاري أمراض قلب يوضح أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم
أكد خالد النمر، استشاري أمراض القلب، أن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يسبب صداع في الراس، تنميل، حرارة في باطن القدمين فقط.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ارتفاع الكوليسترول لوحده لا يسبب صداع في الراس، تنميل، حرارة في باطن القدمين، لكن بترسبه داخل الشرايين ومن ثم تضيقها…يؤدي الى نقص الترويه.
رااايق[ عدد التعليقات: 3421 ] نشر منذ 5 ساعات
طــــــــــــيــــــب ****
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3870 ] نشر منذ 1 ساعة
مافهمت قصده
لكن الله يكفينا شر الامراض ويديم علينا الصحة والعافيه