استشاري أمراض قلب يوضح أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم

علي القحطاني(صدى):

أكد خالد النمر، استشاري أمراض القلب، أن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يسبب صداع في الراس، تنميل، حرارة في باطن القدمين فقط.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ارتفاع الكوليسترول لوحده لا يسبب صداع في الراس، تنميل، حرارة في باطن القدمين، لكن بترسبه داخل الشرايين ومن ثم تضيقها…يؤدي الى نقص الترويه.