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استشاري أمراض قلب يوضح أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم

استشاري أمراض قلب يوضح أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم
علي القحطاني(صدى):

أكد خالد النمر، استشاري أمراض القلب، أن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يسبب صداع في الراس، تنميل، حرارة في باطن القدمين فقط.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ارتفاع الكوليسترول لوحده لا يسبب صداع في الراس، تنميل، حرارة في باطن القدمين، لكن بترسبه داخل الشرايين ومن ثم تضيقها…يؤدي الى نقص الترويه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3421 ] نشر منذ 5 ساعات

طــــــــــــيــــــب ****

[ عدد التعليقات: 3870 ] نشر منذ 1 ساعة

مافهمت قصده
لكن الله يكفينا شر الامراض ويديم علينا الصحة والعافيه

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