” سلطان بن سلمان ” يقدم التعازي لأسرة ” الألمعي “

علي القحطاني (صدى):

قدم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان، التعازي في وفاة الفقيد إبراهيم مسفر الألمعي الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء، وهو يتلقى علاجه بأحد المستشفيات خارج المملكة.

وقال الأمير سلطان، إن الفقيد أحد أبرز رواد الحفاظ على التراث الوطني، وله إسهامات جليلة في هذا المجال، سواء بالمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير قرية رجال التراثية بمحافظة رجال ألمع، وعددًا من القرى التراثية في أنحاء المنطقة، ضمن مشروع أعمار الديار الذي بادر به وغيرها من الجهود المختلفة، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

يذكر أن إبراهيم مسفر الألمعي، سبق وأن كرم بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للمحافظة على التراث العمراني، كما كرمه أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، والأمير سلطان بن سلمان في افتتاح ملتقى العمران السياحي للمناطق الجنوبية، إضافة إلى أنه قاد قرية رجال للفوز بجائزة المدن العربية للتراث المعماري من خلال قيادته لمشروع إعادة تأهبها وترميمها، بجانب تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المهمة.