” البيئة ” تسجل 4 إصابات بإنفلونزا الطيور في جدة والخرج والمزاحمية

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل 4 إصابات في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جدة، الخرج وإصابتين في المزاحمية.

وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3515 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة.

كما أوضحت الوزارة أن الغرفة المركزية للطوارئ تلقت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 9بلاغات تم مباشرتها جميعاً، إضافة إلى 58 استفساراً حول المرض وأعراض إصابة الطيور به وبلغ مجموع البلاغات والاستفسارات 1774.

كما بينت الوزارة استمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في كافة مناطقة المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.