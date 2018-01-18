مدته 40 دقيقة.. ” ميسي ” بطلا لفيلم وثائقي عن ” مونديال روسيا “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن مشاركة نجم برشلونة ليونيل ميسي، في فيلم وثائقي؛ للترويج لبطولة مونديال روسيا 2018؛ على أن يتم عرضه خلال الفترة من 28 مايو إلى 10 يونيو المقبلين على الترتيب.

وقالت المصادر إن ميسي سيكون بطلًا في فيلم تقوم بإعداده ” History Channel ” ، بمشاركة المنتخب الأرجنتيني، حيث سيشاركه كلا من خورخى فالدانو ، سيزار مينوتي، وجيرارد بيكيه، و خافيير ماسكيرانو، و إنييستا.

وسيشمل الفيلم على لقطات للهولندى كرويف الذى توفى فى 23 مارس، على أن تكون مدة الفيلم 40 دقيقة، ويضم الدول المشاركة في مونديال 2018.