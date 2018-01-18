بالصور.. 6 آلاف مستفيد من فعاليات ” ممشانا طبي وأكلنا صحي ” ضمن ” وزني مثالي “

حسين العلي (صدى):

شارك أكثر من ٦ الآف شخص في فعاليات ( ممشانا طبي وأكلنا صحي) ضمن مبادرة وزني مثالي المنبثقة من ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ” التي نفذت بممشى وحديقة الحسينية بمكة المكرمة حيث تواصلت على مدار ست أيام متواصلة، بمشاركة عدة جهات طبية وشركات تغذية و١٠٠ موظف ومتطوع.

وأوضحت صحة مكة المكرمة بأنه تم خلال الفعالية إحالة ٤٠٠ حالة تم للمراكز التخصصية ومستشفيات مكة ممن خضعوا للكشف بالعيادات الطبية المتنقلة المصاحبة.

وكانت صحة مكة أعلنت تمديد الفعالية أربعة أيام إضافية نزولاً لرغبة الزوار؛ للاستفادة من خدمات العيادات الطبية المتنقلة والأركان التثقيفية، حيث حددت يومي الجمعة والسبت القادمين في ممشى النسيم بمكة والجمعة والسبت الذي يليه في ممشى بطحاء قريش؛ بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع وتعزيزاً للثقافة الصحية وتحفيزاً لرياضة المشي من أجل تحقيق أهداف المبادرة للوصول للوزن المثالي.

من جانب آخر أجرى برنامج الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة خلال العام الماضي ٣١١٥٢٢ زيارة منزلية بواسطة ٣٢٠ فريق طبي وبمعدل ٢٠٠٠ زيارة يومياً ، حيث تم تطبيق الخدمة في ٢١٣ مستشفى في جميع مناطق ومحافظات المملكة .

وتقدم الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام ١٤٣٠هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يساهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم وكذلك يساهم في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

وتجدر الإشارة أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الامكانيات والأنظمة مما كان له الأثر الايجابي النفسي والاجتماعي والصحي.

