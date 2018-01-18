مصر ترسل وحدتي شرطة إلى الكونغو ودارفور

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، عن موافقة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، على إرسال وحدتي شرطة إلى الكونغو الديمقراطية ودارفور بالسودان.

واجتمع قائد قوات الأمن المركزي بضباط وأفراد الوحدتين؛ لبحث كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت واستكمال استعداد الوحدتين للسفر، بعد عودة وحدتين منتهية مأموريتهما إلى البلاد يناير الجاري.