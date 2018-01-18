مصر ترسل وحدتي شرطة إلى الكونغو ودارفور
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، عن موافقة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، على إرسال وحدتي شرطة إلى الكونغو الديمقراطية ودارفور بالسودان.
واجتمع قائد قوات الأمن المركزي بضباط وأفراد الوحدتين؛ لبحث كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت واستكمال استعداد الوحدتين للسفر، بعد عودة وحدتين منتهية مأموريتهما إلى البلاد يناير الجاري.
abdul[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 32 دقيقة
مع تدهور العلاقات السودانية المصرية، مفروض عدم ارسال عساكر مصريين لاراضي السودان حتي لو كانت تلك الوحدة لاستتباب الامن في دارفور وبتفويض من الوحدة الافريقية او الامم المتحدة .