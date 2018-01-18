الربيعة: استقرار حالة الطفلة الفلسطينية حنين ونقلها لجناح الأطفال

تركية البدر(صدى):

استقرت حالة الطفلة الفلسطينية حنين ونقلت لجناح الأطفال بعد عشرة أيام من نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي حنين وفرح في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – .

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن جميع المؤشرات الحيوية للطفلة حنين مستقرة ولله الحمد وأصبحت قادرة على الرضاعة وسيتم البدء في برنامج التأهيل الطبي لها خلال الأسبوع القادم بإذن الله.