أحلام تؤيد ابنها فهد بموهبته التمثيلية.. ورسالة خفية من نادين نسيب إليها

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن إرسال الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة لها، ولكنها لم تكشف عمّا جاء فيها، إلا أنها حرصت على أن تردّ عليها عبر صفحتها على موقع التواصل ” تويتر ” كاتبة: ” صحيح مسج صغير بس شفته كتير كبير كبير.. بحبك” ، وهو الأمر الذي جعل نجيم تردّ عليها عبر رسالة أخرى، ولكنها هذه المرة كانت معلنة، وأرسلت لها رمز قلب، لتؤكد حبّها لها.

جاء ذلك بعد ان أعلنت أحلام عن موهبة يتمتع بها نجلها فاهد، وقرّرت أن تسانده وتدعمه في موهبته، حيث نشرت صورة لها برفقته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وكشفت عن تأسيس فاهد لقناة له عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لكي ينشر من خلاله مقاطع كوميدية يبتكرها وينفذها بنفسه، إضافة إلى تمتعه بتقليد المشاهير، وعلقت على صورتها مع فاهد كاتبة: ” تابعوا ولدي حبيبي تراه راعي سواليف وراعي معاني وادعوا له ” .