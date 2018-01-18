” ولادة مكة ” تحصد اعتماد طب طوارئ الأطفال

حسين العلي(صدى):

حصل مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ممثلاً بقسم طوارئ الأطفال على إعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لإختصاص طب الطوارئ لدى الأطفال كمركز تدريبي و تعليمي تابع لبرامج شهادة الإختصاص السعودية لمدة اربع سنوات.

و جاء هذا الإعتماد بعد زيارة لجنة مختصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوقوف على المعايير المطبقة ، و آلية التدريب في قسم طوارئ الأطفال مسجلاً بذلك نجاحاً جديداً يضاف لمنجزات المستشفى.

ومن هنا أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أنس سدايو ان إعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بقسم طوارئ الأطفال بالمستشفى يأتي ضمن الإنجازات التي حققتها المستشفى حيث سبق أن حصلت ” ولادة مكة ” على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” CBAHI “و إعتماد الهيئة لبرنامج الزمالة في قسم الأطفال, مما يعكس التطور الكبير الذي تتمتع به المستشفى وما تمتلكه من تجهيز طبي عالي وكوادر طبية وفنية وادارية مؤهلة وتوافر كافة إمكانات التدريب الفنية والطبية من أجل تقديم الخدمة الصحية للمرضى والمراجعين, مشيراً الى أن هذا الاعتراف يعد داعماً قوياً للبرامج العلمية التي سوف تساهم بمشيئة الله في رفع كفاءة الأداء.