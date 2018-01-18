رونالدو ومارسيلو خارج حسابات ” زيدان ” أمام ليغانيز

ماجد محمد(صدى):

أعلن المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان، اليوم الخميس، عن قائمته لمواجهة ليغانيز، في إطار منافسات مرحلة الذهاب في الدور ربع النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وضمت قائمة ” زيدان ” 19 لاعبًا، في ظل غياب 5 لاعبين على رأسهم كريستيانو رونالدو.

وتضمنت قائمة الريال كل من :

حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، موحا

الدفاع: كارفخال، فاييخو، فاران، ناتشو، ثيو هيرنانديز، أشرف حكيمى

خط الوسط: تونى كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، ماركوس لورينتي، أسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش، سيبايوس

الهجوم: لوكاس فاسكيز، وبورخا مايورال.

وسيغيب عن المباراة بجانب رونالدو كل من : مارسيلو، جاريث بيل، بقرار فنى من زيدان، وكريم بنزيما بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة، وكذلك سيرجيو راموس.