رونالدو ومارسيلو خارج حسابات ” زيدان ” أمام ليغانيز
أعلن المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان، اليوم الخميس، عن قائمته لمواجهة ليغانيز، في إطار منافسات مرحلة الذهاب في الدور ربع النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا.
وضمت قائمة ” زيدان ” 19 لاعبًا، في ظل غياب 5 لاعبين على رأسهم كريستيانو رونالدو.
وتضمنت قائمة الريال كل من :
حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، موحا
الدفاع: كارفخال، فاييخو، فاران، ناتشو، ثيو هيرنانديز، أشرف حكيمى
خط الوسط: تونى كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، ماركوس لورينتي، أسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش، سيبايوس
الهجوم: لوكاس فاسكيز، وبورخا مايورال.
وسيغيب عن المباراة بجانب رونالدو كل من : مارسيلو، جاريث بيل، بقرار فنى من زيدان، وكريم بنزيما بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة، وكذلك سيرجيو راموس.
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