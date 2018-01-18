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رونالدو ومارسيلو خارج حسابات ” زيدان ” أمام ليغانيز

رونالدو ومارسيلو خارج حسابات ” زيدان ” أمام ليغانيز
ماجد محمد(صدى):

أعلن المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان، اليوم الخميس، عن قائمته لمواجهة ليغانيز، في إطار منافسات مرحلة الذهاب في الدور ربع النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وضمت قائمة ” زيدان ” 19 لاعبًا، في ظل غياب 5 لاعبين على رأسهم كريستيانو رونالدو.

وتضمنت قائمة الريال كل من :
حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، موحا
الدفاع: كارفخال، فاييخو، فاران، ناتشو، ثيو هيرنانديز، أشرف حكيمى
خط الوسط: تونى كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، ماركوس لورينتي، أسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش، سيبايوس
الهجوم: لوكاس فاسكيز، وبورخا مايورال.

وسيغيب عن المباراة بجانب رونالدو كل من : مارسيلو، جاريث بيل، بقرار فنى من زيدان، وكريم بنزيما بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة، وكذلك سيرجيو راموس.


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