طلاب خيركم يتأهلون لمسابقة القارئ العالمي بالبحرين

نايف السالم(صدى):

تأهل ستة من طلاب حلقات القرآن الكريم التابعة لجمعية خيركم بجدة لتصفيات مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت (القارئ العالمي) والتي تحظى برعاية كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ويشارك الطلاب عبدالمجيد إدريس وحسن اللبان ويوسف الجاروشة وعبد الله شبيب وأحمدلو محمد واسماعيل كونهي في هذه المسابقة بعد تجاوزهم المرحلة الأولى، وأكد المتحدث الرسمي باسم جمعية خيركم الأستاذ ضيف الله الحقوي أن طلاب خيركم قد مثلوا المملكة في العديد من المحافل والمسابقات المحلية والدولية وكان لهم نصيب من جوائزها داخل الوطن وخارجه.

هذا وتعد (القارئ العالمي) مسابقة عالميّة تنظمها دولة البحرين لتلاوة القرآن الكريم يشارك فيها الراغبون من أي مكان في العالم ، وتهدف إلى خدمة القرآن الكريم وإظهار العناية الفائقة به وتشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوته وترتيله.