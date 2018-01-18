مدافع الزمالك المصري يقترب من وست بروميتش
كشفت مصادر عن اقتراب مدافع الزمالك المصري، علي جبر من الانضمام إلى نادي وست بروميتش ألبيون الأنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقالت المصادر إن ” بروميتش ” يسعى لخطف ” جبر ” ؛ ليكون بديلًا لجوني إيفانز في حالة رحيله، إلا أن النادي نفى هذه الأنباء، قائلًا إن التعاقد مع لاعب الزمالك ليست مرتبطة بمصير جونى ايفانز مدافع الفريق .
وأوضحت المصادر أن الزمالك طالب بروميتش بـ 750 ألف يورو؛ للموافقة على انتقال اللاعب، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بينما وضع بروميتش 250 ألف يورو نظير التعاقد مع على جبر، وفي حالة الحصول على خدماته نهائيًا سيتم دفع مليوني يورو.
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