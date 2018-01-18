مدافع الزمالك المصري يقترب من وست بروميتش

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب مدافع الزمالك المصري، علي جبر من الانضمام إلى نادي وست بروميتش ألبيون الأنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت المصادر إن ” بروميتش ” يسعى لخطف ” جبر ” ؛ ليكون بديلًا لجوني إيفانز في حالة رحيله، إلا أن النادي نفى هذه الأنباء، قائلًا إن التعاقد مع لاعب الزمالك ليست مرتبطة بمصير جونى ايفانز مدافع الفريق .

وأوضحت المصادر أن الزمالك طالب بروميتش بـ 750 ألف يورو؛ للموافقة على انتقال اللاعب، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بينما وضع بروميتش 250 ألف يورو نظير التعاقد مع على جبر، وفي حالة الحصول على خدماته نهائيًا سيتم دفع مليوني يورو.