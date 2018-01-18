أمراض اللثة تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 80%

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن العلاقة بين أمراض اللثة وصحة الفم وكلًا من الرئة والقولون، حيث يزيد فقدان الأسنان من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 80%.

وأوضحت الدراسة أن البكتريا المسببة لأمراض اللثة تقوم بإتلاف أنسجة اللثة والعظام التي تدعم ثبات الأسنان، قادرة على الانتشار في أعضاء أخرى من الجسم والتي يأتي على رأسها الرئة والقولون.

وحثت التوصيات الصحية للدراسة على ضرورة العناية بصحة ونظافة الفم كخطوة أولى لتحسين الصحة العامة والحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون.