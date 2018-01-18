بالفيديو.. الكشف عن ” هيونداي فيلوستر N ” بقوة 275 حصان

سول(صدى):

كشفت هيونداي في معرض ديترويت للسيارات 2018 عن نسخة فيلوستر N التي تأتي بعد تقديم الشركة لموديل i30 N, وتعتمد السيارة على محرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 275 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر مع ناقل حركة من 6 سرعات. ولم تكشف هيونداي عن أية مواصفات لأداء السيارة وستأتي السيارة رغم ذلك قريبة في التسارع لنسخة i30 N بواقع 6.1 ثانية في التسارع من صفر الي 100 كم.

وتعتبر فيلوستر N سيارة مميزة للقيادة على الطرق المتعرجة مع تعليق متعدد الوصلات للجزء الخلفي من السيارة مع وضعية قيادة مخصصة للحلبات وهي وضعية N.

كما زودت السايرة بنظام تفاضلي محدود الانزلاق الكتروني يحسن من التصاق السيارة بالأرض مع مكابح 13 بوصة في الأمام و11.8 بوصة في الخلف لأقراص المكابح .

وتحمل السيارة صادمين أمامي وخلفي أكثر طرافة وشبكة تهوية مختلفة وعتبات جانبية واسبويلر على السقف ومشتت خلفي يشمل مخرجي عادم. وسيمكن للمشترين الاختيار بين 4 ألوان خارجية للسيارة في الولايات المتحدة وعجلات 18 أو 19 بوصة ألومنيوم واطارات ميشلان Pilot SuperSport وبيريللي P-Zero مطاطية.

وتحمل السيارة مقاعد رياضية أمامية حصرية وعجلة قيادة خاصة وذراع نقل حركة خاص وشعار N على عتبات الأبواب وعدادات رقمية N ولمسات زرقاء تضفي جانب رياضي على السيارة. وستطلق هيونداي فيلوستر N في الولايات المتحدة في الربع الأخير من 2018 وستجمع السيارة في كوريا في سبتمبر 2018.

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