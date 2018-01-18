بعد مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة.. أحد الأبناء يروي تفاصيل حالة القرية

تركي السالم(صدى):

روى أحد أبناء أسرة آل حنين، التي فقدت 7 من أفرادها في حادث مروري مأسوى، تفاصيل الساعات التي عقبت الحادث على أهالي القرية وأبناء الأسرة.

وأكد الابن محمد سامي حنين أن الحزن سيطر على القرية بأكملها وليس الأسرة فقط، موضحًا أن والده الذي يرقد في المستشفى لتلقي العلاج بسبب كسر في الترقوة، لم يتحدث عن تفاصيل الحادثة والتزم الصمت، حيث أصبح غير قادر على الحديث بسبب حزنه الشديد.

وأوضح ” حنين ” أن أهالي القرية يعيشون في حالة من عدم التصديق بما حدث، قائلًا ” إنها إرادة الله، ونحن صابرون ومحتسبون ولكني أرى إخواني في كل زوايا المنزل وأينما أذهب أحس بهم أنهم معي وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يصبر والدي ويصبرنا، ونحن صابرون ومحتسبون الأجر عند الله ” .

كما أشار إلى أن هذه الحفر حصدت أرواح الكثير من أبناء جازان دون أن يكترث أحد بإصلاحها، مستنكرًا إصلاحها الآن بعد أن حصدت أرواح إخواني الذين سيظلون حسرة في قلبي للأبد.

وكان طريق ” صبيا- هروب ” شهد وقوع حادث مروري مأسوي ناجم عن حفريات بالطريق، ما أسفر عن وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة كانت تستقل سيارة من نوع ” أنوفا ” ، حيث تم إنقاذ الوالد ونقله إلى المستشفى.

وأدت جموع غفيرة يتقدمهم محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، الصلاة، عصر أمس الأربعاء، على ضحايا الحادث الـ7، وتم دفنهم بمقبرة قرية أبو السلع التابعة لمحافظة صبيا، بحضور عدد من مشايخ وأعيان وأهالي قرى المخلاف، ومدير شرطة محافظة صبيا المكلف الرائد سالم المطيري، ونائب رئيس بلدية صبيا قاسم حمزي.

