أندية الدوري الإنجليزي تحتل المركز الأول في ” أجور ” لاعبيها

ماجد محمد(صدى):

احتلت أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المركز الأول في القيمة المالية للأجور التي يأخذها موظفيها واللاعبين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، أن أندية دوري الدرجة الأولى في إنجلترا، أنفقت متوسط 153 مليون و900 ألف يورو، وهو ما يعادل، 188 مليونا و20 ألف دولار في الرواتب، في عام 2016.

وجاء في المركز الثاني أندية الدوري الألماني، حيث أنفق كل ناد فيها ما متوسطه 75 مليونا و300 ألف يورو ، وهو ما يعادل 92 مليونا و10 آلاف دولار.

وفيما يتعلق بالانتقالات الصيفية الأخيرة، صرفت الأندية الأوروبية مبالغ مالية ضخمة؛ للحصول على لاعبين جدد، حيث انفقت 5 مليارات و600 مليون يورو وهو ما يعادل 6 مليارات و800 مليون دولار ، بينما بلغت في موسم 2016 4 مليارات يورو، وهو ما يعادل 4 مليارات دولار و8 مليون دولار.