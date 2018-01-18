بعد تصريح ” فينغر ” بشأن ” أوباميانج ” .. بوروسيا دورتموند يرد بقوة

نواف السالم(صدى):

وجه نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، انتقاد لاذع إلى المدير الفني لنادي الأرسنال أرسين فينغر؛ على خلفية حديثه عن ضم اللاعب بيير أوباميانج.

وقال المدير الرياضي لنادى بوروسيا دورتموند ميشيل زورك ، في هذا الصدد، إن تصريح ” فينغر ” بأنه اقترب من ضم ” أوبامميانج ” ، لصفوف الأرسنال، هو عدم احترام من المدرب الفرنسي، خاصة في ظل ارتباط اللاعب بعقد ساري مع ” دورتموند ” ، حتى 2021.

يذكر أن ” فينغر ” أشار في تصريحات، اليوم، إلى أن ” أوباميانج ” ، على أعتاب الأرسنال، لكنه يفضل إبقاء الأمر سرًا.