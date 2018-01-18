بعد تعرضها للهجوم ” يوتيوب ” توضح أسباب إيقاف الإعلانات عن القنوات

أماني الغامدي(صدى):

اندلعت حالة من الغضب من مستخدمي تطبيق ” يوتيوب ” ؛ على خلفية إيقاف خدمة الإعلانات عن عدد كبير من القنوات.

وفي هذا السياق كشف الموقع عن تغير سياسة قواعده، فيما يتعلق بالسماح لعدد من القنوات بعرض الإعلانات؛ وذلك بعد 9 أشهر فقط من السياسة السابقة التي كانت تسمح للقنوات باستضافة الإعلانات إذا كانت تتوفر على 10 آلاف مشاهدة.

وتطلب السياسة الجديدة عددًا من الشروط المختلفة والتي تشمل إرغام القناة على توفرها على 4 آلاف ساعة من “مدة المشاهدة” خلال الأشهر الـ12 الماضية، بالإضافة إلى استقطابها 1000 مشترك و10 آلاف مشاهدة.

وفي ظل الهجوم الحاد الذي واجهه ” يوتيوب ” ، ذكر المتحدث الرسمي باسم التطبيق أن تلك الخطوة، ستعود بالنفع على مدوني الموقع، مشيرًا إلى أن المنافسة ستصبح قوية.