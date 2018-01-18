دراسة: استنشاق الرضيع للغبار يزيد من مناعته

باريس(صدى):

أكدت دراسة فرنسية على فائدة حبو الطفل الرضيع على السجاد واستنشاقه للميكروبات والغبار؛ حيث يعرف جسم الطفل على أنواع مختلفة من الجراثيم ما يزيد من مناعته.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة بوردو، أنه كلما انقلب الطفل وتحرك على أرضية مغطاة بالسجاد أو الموكيت كلما أثار الغبار على ارتفاع منخفض وقام باستنشاقه وهو ما يفيد صحته.

وأضافت أنه هذا الغبار المحمل بالميكروبات يحمي الصغير من الربو والحساسية لاحقًا، مؤكده على فوائد حبوه في الأماكن المغلقة لمناعته.