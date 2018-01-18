بالصور.. شرطة الجوف تضبط عدد من المخالفين لنظام العمل

سهو الهشال(صدى):

تواصل شرطة منطقة الجوف تواصل حملاتها بمدينة سكاكا ومشاريع بسيطا وميقوع ضمن الخطة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” .

ونفذت (قوة الضبط الميداني- قوة المهمات والواجبات الخاصة – مفتشي فرع وزارة العمل) حملة تفتيش مساء يوم الأربعاء الموافق ٣٠-٤-١٤٣٩ هـ بموقع مهرجان الزيتون،

وأسفرت الحملة عن ضبط عددا من المخالفين لنظام العمل وتم استكمال المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للجهة المختصة.

كما نفذ صباح نفس الْيَوْمَ مركز شرطة ميقوع ومخفر شرطة بسيطا حملة تفتيش بعدة مواقع لتجمع الوافدين بمشاريع بسيطا وميقوع وضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة واستكملت المحاضر اللازمة وأحيلت لجهة الاختصاص.

