” بوغبا ” يكشف سبب عدم رغبته في مواجهة الأخضر بمونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

قال نجم مانشستر يونايتد، ومنتخب فرنسا، الفرنسي بول بوغبا، إنه لا يرغب في مواجهة منتخب الأخضر في مونديال روسيا 2018.

وأوضح ” بوغبا ” في حوار لـ قناة ” أم بي سي 1 ” ، أنه لا يرغب في مواجهة الأخضر؛ نظرًا إلى أنه في حالة فوز المنتخب الفرنسي، سيتسبب في إحزان جماهير الاخضر، وهو لديه الكثير من المعجبين في المملكة، ولا يرغب في اتعاسهم.

وعلى جانب أخر كشف اللاعب عن رغبته في تحقيق، الكثير من الإنجازات والبطولات مع مانشستر يونايتد مثل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.