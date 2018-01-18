” العبادي ” يفتح باب الانضمام لقائمته.. ويوضح الشروط

بغداد(صدى):

أطلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نافذة إلكترونية، لخلق الفرصة لمن يريد الترشح لنيل عضوية البرلمان، وذلك عبر الانضمام لقائمته “النصر”.

كما وضع العبادي بعض الشروط للترشح والتي كان أبرزها أن يكون المرشح حاصلًا على تأييد 500شخص من الناخبين في مدينته، مؤكدًا أن هذه النافذة جاءت من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوافقًا مع رغبة الجماهير في اختيار الأنسب والأصلح وتأكيدًا على تولية المناصب وفقًا للأنسب.

كما جاء في الشروط أيضًا أن لا يقل عمر المرشح عن 30عام، ولا يكون خاضعًا لقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية كحد أدنى، وألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند الترشح.