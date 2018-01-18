بالفيديو.. رجل يسعف جمل وجده ملقى على الطريق بالقصيم
تداول شطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لرجل من أهل القصيم، قام بإسعاف جمل وجده ملقى على الطريق فاقد الوعي.
وأظهرا لمقطع، محاول الرجل إفاقة الجمل أو تحريكه، ثم فك الحبل المربوط بأرجل الجمل، وعلى ما يبدو أنه ذهب به إلى المستشفى لتلقي العلاج.
رجل يقدم لنا درساً عظيماً بالرحمة والرفق ، بعد قيامه بإسعاف “جمل” وجده ملقى على قارعة الطريق ..
أياً يكون هذا الرجل نقول له “شكرا” أيها الشهم ..🌹
“الراحمون يرحمهم الرحمن” pic.twitter.com/6CL32RgY9c
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) 18 January 2018
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 46 دقيقة
احسنت