  • الخميس 18

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. رجل يسعف جمل وجده ملقى على الطريق بالقصيم

بالفيديو.. رجل يسعف جمل وجده ملقى على الطريق بالقصيم

بالفيديو.. رجل يسعف جمل وجده ملقى على الطريق بالقصيم
سالم المطيري(صدى):

تداول شطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لرجل من أهل القصيم، قام بإسعاف جمل وجده ملقى على الطريق فاقد الوعي.

وأظهرا لمقطع، محاول الرجل إفاقة الجمل أو تحريكه، ثم فك الحبل المربوط بأرجل الجمل، وعلى ما يبدو أنه ذهب به إلى المستشفى لتلقي العلاج.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *