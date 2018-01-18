كيفية حماية البيانات الشخصية لهاتفك الذكي بعد البيع

نورة الشهري (صدى):

كشفت بوابة التقنيات ” موبايل زيشر دي ” الألمانية، عن خطورة بيع الهاتف الذكي أوي الجهاز اللوحي دون إزالة البيانات الشخصية منه.

وأوضحت البوابة أن هذه البيانات من المحتمل استخدامها بشكل خاطيء من قبل الشخص الذي حصل على الهاتف، ما يشكل خطورة على صاحب الهاتف، مناشده بضرورة إزالة البيانات الشخصية قبل البيع او الإهداء لشخص ما.

وأشارت إلى أنها يتم الحذف من خلال إزالة بطاقة SIM وبطاقة الذاكرى وحذف جميع حسابات المستخدم مثل حساب فيسبوك وجوجل.

ونصح بعض الخبراء الألمان بتشفير الذاكرة حتى يصعب على المستخدم اللاحق للهاتف الوصول إلى البيانات المخزنة، موضحه أنه يمكن العثور على هذه الشفرة في نظام ” جوجل أندرويد ” بدءً من الإصدار الرابع في قائمة الإعدادات تحت بند ” الأمان “.

وبالنسبة للإصدارات الجديدة من نظام ” أندرويد ” فإن وظيفة التشفير تكون فعالة بشكل افتراضي ولا يتطلب الأمر إجراء أي شيء، ما يحافظ على خصوصية صاحب الهاتف.

وأشاروا إلى أنه يجب إجراء الهاتف إلى إعدادات المصنع في الخطوة التالية للتشفير، حيث يوجد هذا الخيار تحت بند ” النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ” أو ” خيارات إعادة الضبط “.