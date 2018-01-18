بروكسل تنظر دعم قطر للإرهاب مطلع فبراير

طلال الضوي(صدى):

ينعقد مؤتمراً دولياً في بروكسل، مطلع فبراير المقبل، تحت عنوان ” الازمة الدبلوماسية الخليجية: مكافحة تمويل الإرهاب ” ؛ للنظر في الاتهامات الموجهة إلى قطر بدعم وتمويل الإرهاب.

كما ينظر المؤتمر في دور سياسة قطر الداعمة لهذا الإرهاب، في إنشاء وتأجيج الأزمة مع دول الرباعي العربي المقاطعة إياها.

ويشمل المؤتمر، مناقشة الأسباب الجذرية لتمويل الإرهاب واحتضان الجماعات الإرهابية، وتأثيرها فى اندلاع وتأجيج الأزمة الخليجية الحالية.

وكذلك يتناول استراتيجيات التصدي الأوروبي لقضايا الشفافية وآليات مكافحة الفساد، والقوانين الأوروبية الجديدة لمحاربة غسيل الأموال، والأطر القانونية الدولية ذات الصلة.