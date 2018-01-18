” العبدالعالي ” يحقق أعلى سرعة في رالي حائل نيسان 2018

سعيد العجل(صدى):

تمكن سائق فريق الحرس الملكي صالح العبدالعالي من تسجيل أسرع سيارة قطعت المرحلة الأخيرة من رالي حائل نيسان 2018 الذي اختتم اليوم الخميس.

ووصلت سرعة العبدالعالي في بعض مناطق المرحلة إلى 190 كيلو في الساعة، وهو الأمر الذي من خلاله حصل على أسرع سرعة ممكنة خلال المرحلة التي امتدت لمسافة 169.01 كيلو متر.

ووصل العبدالعالي وملاحه محمد النعيم إلى خط نهاية المرحلة الأخيرة التي بدأت من الغزالة وانتهت بالقرب من حائل خلال ساعة و44 دقيقة و35 ثانية، وبفارق نحو 18 دقيقة عن الفائز بنسخة رالي حائل لهذا العام عيسى الدوسري، الذي قطع المرحلة بزمن ساعتين و2 دقيقة و24 ثانية.

وعانى العبدالعالي وملاحه النعيم خلال مرحلة اليوم الخميس من بعض الأعطال الميكانيكية التي تسببت في تأخره، كما لاحقت الأعطال الميكانيكية سيارتهما “هامر” والعائدة ملكيتها للبطل يزيد الراجحي الذي فضّل المشاركة في رالي داكار العالمي، حيث لاحقت الأعطال القوية العبدالعالي في جميع المراحل باستثناء مرحلة الغزالة التي كانت الأعطال بشكلٍ أخف والتي خطف من خلالها نجومية المرحلة.

من جانبه، رفع العبدالعالي الشكر والتقدير لمعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري على الدعم الكبير الذي يجده الفريق في مشاركاته المحلية والدولية، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية التي حققها الفريق ماهي إلا نتيجة دعمه واهتمامه.

وقال: ” أشكر أخي البطل يزيد الراجحي على دعمه المادي والمعنوي لنا خلال المشاركة، وأعتقد أننا قدمنا مستوى مميز في منافسات الرالي، ولولا الأعطال التي تكررت لنا لكانت النتيجة أفضل بكثير “.