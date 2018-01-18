إنقاذ قدم مصاب من البتر في مستشفى الأمير متعب بسكاكا

علي العنزي(صدى):

أنقذ فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف، اليوم الخميس، قدم مصاب من البتر؛ نتيجة تعرضه لحادث مروري أدى إلى كسر بالفخذ الأيمن ونزيف بالبطن وتمزق بأربطة مفصل الركبة اليمني وقطع بالشريان المقبضي والأوردة الدموية.

وأجرى الفريق الطبي عملية إيقاف نزيف داخل البطن وعملية إصلاح لمفصل الركبة اليمنى مع توصيل الشريات المقبضي، ما أدى إلى إنقاذ الرجل اليمنى من البتر وخرج المريض من المستشفى.

يُذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز تعد المستشفى المرجعي لمستشفيات المنطقة ومركز استقبال الحوادث المرورية، حيث أجرى خلال ديسمبر الماضي 206 عملية جراحية.