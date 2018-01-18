غدا.. انطلاق فعاليات البرنامج الشبابي للمهارات الرياضية في المزاحمية

محمد الناصر(صدى):

تنظم وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة ممثلة بالإدارة العامة للهيئات الشبابية بالتعاون مع بيت الأمير فيصل بن فهد للشاب بالرياض خلال الفترة 30 / 4 إلى 2 / 5 / 1439 هـ البرنامج الشبابي للمهارات الرياضية تحت شرف محافظ المزاحمية عساف العساف في منتزه الخرارة بعد صلاة عصر يوم الجمعة.

ويشتمل البرنامج على إقامة العديد من البرامج والفعاليات المفتوحة للأطفال و الشباب كالبينتول ( حرب الألوان ) والتزلج على الرمال واستعراض الصقور والعرضة السعودية و تلي ماتش وغيرها من الفعاليات والمسابقات على عدد من الجوائز للمشاركين والفائزين بالمسابقات.