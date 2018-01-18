غدا.. انطلاق فعاليات البرنامج الشبابي للمهارات الرياضية في المزاحمية
تنظم وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة ممثلة بالإدارة العامة للهيئات الشبابية بالتعاون مع بيت الأمير فيصل بن فهد للشاب بالرياض خلال الفترة 30 / 4 إلى 2 / 5 / 1439 هـ البرنامج الشبابي للمهارات الرياضية تحت شرف محافظ المزاحمية عساف العساف في منتزه الخرارة بعد صلاة عصر يوم الجمعة.
ويشتمل البرنامج على إقامة العديد من البرامج والفعاليات المفتوحة للأطفال و الشباب كالبينتول ( حرب الألوان ) والتزلج على الرمال واستعراض الصقور والعرضة السعودية و تلي ماتش وغيرها من الفعاليات والمسابقات على عدد من الجوائز للمشاركين والفائزين بالمسابقات.
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