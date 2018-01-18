بعد شكاوى الأهالي.. أمانة جدة تُغرم مقاول صيانة شاطيء ” السيف “

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة جدة، بتوقيع غرامة على مقاول الصيانة في متنزه شاطيء السيف؛ على خلفية الشكاوى المقدمة ضده بأهمال المرافق الخدمية بالشاطيء.

وقالت الأمانة إنها اتخذت إجراء نظامي ضد المقاول، وفق العقد المبرم بين الأمانة والمقاول، حيث لم يتم مرور عامين على افتتاح الشاطيء الذي كلف 70 مليون ريال.

يذكر أن الأهالي عبروا عن غضبهم جراء تهالك دورات المياه ومقاعد الجلوس والمظلات، على الشاطيء، وتدهور الحالة العامة، وتدني مستوى الخدمات المقدمة، مما يعد إهدار للمال العام.