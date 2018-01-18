سفارة المملكة في هولندا تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية

علي القحطاني(صدى):

حذرت سفارة المملكة في هولندا، اليوم الخميس، المواطنين والطلبة المبتعثين بأخذ الحيطة من الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية في هولندا.

وكانت الأرصاد الجوية الهولندية أصدرت تحذير مستوى اللون الأصفر لجميع أنحاء البلاد، اليوم؛ بسبب الرياح الشديدة، مؤكده على اضطراب الطقس الذي قد يتسبب في حوادث بوقت الذروة صباحًا.

وناشدت السفارة المواطنين في مملكة هولندا بالتوجه إلى السفارة في حالات الطواريء من خلال الاتصال على هاتف شؤون السعوديين التالي 0623864036 .