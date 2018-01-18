بالصور.. احتراق سيارة ونجاة قائدها إثر انقلابها على طريق السودة بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني أبها مساء اليوم الخميس بلاغا عن انحراف مركبة من طراز تويوتا كورولا عن مسارها إلى منحدر صخري جبلي على امتداد طريق السوده السياحي واحتراقها وخروج سائقها منها قبل وصول فرق الدفاع المدني متأثرا بإصابات من خفيفة إلى متوسطه نقل على أثرها للمستشفى بواسطة مسعفي الهلال الأحمر .

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت الحالة وتم اخماد الحريق ومسح الموقع والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة حيال متابعة الحالة .