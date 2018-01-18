الشباب يدخل في مفاوضات رسمية مع الأهلي المصري لضم أحمد فتحي

نواف السالم(صدى):

دخل نادي الشباب في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي المصري؛ للحصول على خدمات الظهير الأيمن أحمد فتحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي هذا السياق قال أحمد المسعود المتحدث باسم نادي الشباب، إن أحمد فتحي، والملقب بـ ” الجوكر ” ، هو إضافة كبيرة للنادي، والعديد من الأندية ترغب في الحصول عليه.

وأضاف ” المسعود ” : أن قرار زيادة عدد المحترفين إلى 7 لاعبين، منح الجميع فرصة؛ للحصول على محترفين ولاعبين جدد، موضحًا أن هناك تطورات في صفقة أحمد فتحي خلال الفترة المقبلة.