بالأسماء.. اعتماد تمديد تكليفات بصحة عسير

أبها(صدى):

اعتمد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان، اليم الخميس، تجديد تكليفات عدد من مساعديه والمستشارين ومديري الإدارات بصحة المنطقة.

وطالب ” الهبدان ” الجميع بمضاعفة الجهد وبذل المزيد؛ لخدمة المصلحة العامة وتوصيل أفضل الخدمات إلى جميع أهالي المنطقة.

وجاءت قرارات التجديد والكليفات كالتالي:

1- تمديد تكليف الدكتور عبد الله محمد الجاسر مستشارًا للمدير العام ونائب رئيس مركز القيادة والتحكم والاستجابة للأزمات.

2- تمديد تكليف الدكتور يحيى محمد آل شويل مساعدًا للمدير العام للخدمات العلاجية.

3- تمديد تكليف الدكتور محمد حسين آل محيا مساعدًا للمدير العام للتخطيط والتدريب.

4- تمديد تكليف الدكتور أحمد يحيى الغزواني مساعدًا للمدير العام للصحة العامة.

5- تمديد تكليف المهندس عبد الله بن جاري القرني مساعدًا للمدير العام للشؤون الهندسية.

6- تمديد تكليف المستشار القانوني محمد بن مبارك آل جريس مستشارًا للمدير العام للشؤون القانونية.

7- تمديد تكليف عايض سعيد الشهراني مشرفًا عامًّا على مكتب المدير العام للشؤون الصحية.

8- تمديد تكليف الدكتور علي عبد الله الموسى مديرًا لإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب.

9- تمديد تكليف الدكتور منصور سالم العلياني مديرًا لإدارة مكافحة الأمراض المعدية.

10- تمديد تكليف الدكتور محمد سعيد مشبب مديرًا لإدارة طب الأسنان.

11- تمديد تكليف الدكتور أحمد محمد عسيري مديرًا للقطاع الصحي بأبها.

12- تمديد تكليف عبد العزيز بن يحيى آل شايع، مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بصحة المنطقة.

13- تمديد تكليف صالح حسين القحطاني مديرًا لإدارة التوعية الدينية.

14- تمديد تكليف محمد عوض الشهري مديرًا لإدارة الجودة.

15- تمديد تكليف علي موسي الغثيمي مديرًا لإدارة الموارد الذاتية.

16- تمديد تكليف موسى عمر المشايخ مديرًا لإدارة الاتصالات الإدارية.

17- تكليف أحمد محمد النجعي نائبًا لمدير إدارة الخدمات العامة.

18- تمديد تكليف الدكتورة حصة محمد آل جلبان مشرفةً على الأقسام النسائية.

20- تمديد تكليف فردوس صالح آل سعد نائبًا للمشرفة على الأقسام النسوية.