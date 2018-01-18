بالأسماء.. اعتماد تمديد تكليفات بصحة عسير
اعتمد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان، اليم الخميس، تجديد تكليفات عدد من مساعديه والمستشارين ومديري الإدارات بصحة المنطقة.
وطالب ” الهبدان ” الجميع بمضاعفة الجهد وبذل المزيد؛ لخدمة المصلحة العامة وتوصيل أفضل الخدمات إلى جميع أهالي المنطقة.
وجاءت قرارات التجديد والكليفات كالتالي:
1- تمديد تكليف الدكتور عبد الله محمد الجاسر مستشارًا للمدير العام ونائب رئيس مركز القيادة والتحكم والاستجابة للأزمات.
2- تمديد تكليف الدكتور يحيى محمد آل شويل مساعدًا للمدير العام للخدمات العلاجية.
3- تمديد تكليف الدكتور محمد حسين آل محيا مساعدًا للمدير العام للتخطيط والتدريب.
4- تمديد تكليف الدكتور أحمد يحيى الغزواني مساعدًا للمدير العام للصحة العامة.
5- تمديد تكليف المهندس عبد الله بن جاري القرني مساعدًا للمدير العام للشؤون الهندسية.
6- تمديد تكليف المستشار القانوني محمد بن مبارك آل جريس مستشارًا للمدير العام للشؤون القانونية.
7- تمديد تكليف عايض سعيد الشهراني مشرفًا عامًّا على مكتب المدير العام للشؤون الصحية.
8- تمديد تكليف الدكتور علي عبد الله الموسى مديرًا لإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب.
9- تمديد تكليف الدكتور منصور سالم العلياني مديرًا لإدارة مكافحة الأمراض المعدية.
10- تمديد تكليف الدكتور محمد سعيد مشبب مديرًا لإدارة طب الأسنان.
11- تمديد تكليف الدكتور أحمد محمد عسيري مديرًا للقطاع الصحي بأبها.
12- تمديد تكليف عبد العزيز بن يحيى آل شايع، مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بصحة المنطقة.
13- تمديد تكليف صالح حسين القحطاني مديرًا لإدارة التوعية الدينية.
14- تمديد تكليف محمد عوض الشهري مديرًا لإدارة الجودة.
15- تمديد تكليف علي موسي الغثيمي مديرًا لإدارة الموارد الذاتية.
16- تمديد تكليف موسى عمر المشايخ مديرًا لإدارة الاتصالات الإدارية.
17- تكليف أحمد محمد النجعي نائبًا لمدير إدارة الخدمات العامة.
18- تمديد تكليف الدكتورة حصة محمد آل جلبان مشرفةً على الأقسام النسائية.
20- تمديد تكليف فردوس صالح آل سعد نائبًا للمشرفة على الأقسام النسوية.
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