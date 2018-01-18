بالصور.. رغم التظاهرات.. إيران تصنع سفينة قرآنية من الذهب الخالص

طهران(صدى):

أعلن ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مدينة قم، عن صناعة ” سفينة قرآنية ” من الذهب؛ وذلك تبركاً وخدمة لأئمة الشيعة الاثنى عشرية.

وقال ممثل المرشد الإيراني، إن السفينة تحمل أسماء أئمة الشيعة بالذهب الخالص، مضيفاً أنها سيتم نقلها إلى ضريح الإمام الحسين في العراق.

وفي سياق متصل، قابل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والمواطنين في إيران، الخبر بالكثير من الغضب، حيث تعاني إيران من انهيار اقتصادي شديد، واحتجاجات عارمة وتظاهرات.

فيما أشارت صحف إيرانية إلى أن طول السفينة ثلاث أمتار، وعرضها متر واحد، لكن لم يتم الإعلان عن الميزانية التي تكلفتها.