بالصور.. الحكومة السنغافورية: ” بلدي ” هادفة وتعود بالنفع على الجميع

سعيد العجل(صدى):

قامت ” لآذا ” المستشارة بمرتبة وزير في الحكومة السنغافورية بزيارة لمركز خدمة ” الضيف ” بأمانة منطقة الرياض بحضور الدكتور ابراهيم سليمان عبدالله، مدير مركز المعلومات البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية، والدكتور معاذ الخلق مدير مبادرة بلدي والمهندس عبدالرحمن خالد الحبيشي مدير مشروع بلدي والدكتور طارق كشميري مدير مركز خدمة الضيف بالأمانة.

واطلعت على سير العمل في المركز، واستمعت لشرح من د. طارق كشميري مدير المركز ثم شاهدت عرض عن مركز خدمة ( الضيف) بالأمانة ،وعرض مقدم من مركز المعلومات البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية ،عن منصة بلدي كواجهة موحدة للقطاع البلدي .

وأعربت السيدة لآذا عن اعجابها بما شاهدت من تسهيلات للضيوف والخطوات التي اتخذتها الأمانة من اجل ذلك، وأكدت أن مبادرة بلدي هادفة ومفيدة وتعود بالنفع على الجميع.