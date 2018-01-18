” الزكاة والدخل ” : آلية محددة لاحتساب القيمة المضافة في شركات الغاز

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، عن آلية محددة لعمل شركات الغاز؛ لاحتساب ضريبة القيمة المضافة وتحديد السعر.

وأوضحت الهيئة أنه يتم حساب السعر من خلال المعادلة التالية ” سعر بيع الأسطوانة شامل الضريبة= حجم الأسطوانة × معامل التحويل × سعر بيع المنتج النهائي ” ، حيث إن حجم الإسطوانة يقاس بوحدة المتر ومعامل التحويل كما حددته الشركة المالكة للمنتج لوكيلها في المملكة وذلك لجميع الأصناف.

وكان حدث تضارب في التسعيرات منذ فرض الضريبة المضافة على محال الغاز بواقع 5%، ما أدى إلى تأثر أسس القياس لكل متغير في معادلة احتساب الضريبة على المركزات مثل حجم الأسطوانة ومعامل التحويل وسعر وحجم المنتج النهائي، الأمر الذي تطلب إصدار آلية محددة.

وكانت المملكة بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على بعض المنتجات والخدمات منذ بداية العام الحالي في 1 يناير 2018.