بالصور.. انطلاق ” لكزس LS ” موديل 2019 في أمريكا بسعر أرخص

عادل الحربي (صدى):

أطلقت لكزس سيارتها السيدان الفاخرة الجديدة LS في السوق الأمريكي بسعر ارخص من الموديل السابق من السيارة. ويبدأ سعر السيارة من 75.995 دولار مما يجعلها أرخص من السابق بواقع 3.820 دولار فيما يبدأ سعر LS 500h الهايبرد بداية من 80.505 دولار. وستبدأ حملة اطلاق الشركة عبر حملة اعلانية في Super Bowlالشهر المقبل.

وقالت الشركة أن LS موديل 2018 تعتبر من اهم اطلاقات الشركة في تاريخها وتتمتع بتصميم مميز ورفاهية عالية وسعر منافس يجعلها أفضل قيمة. وتعتمد السيارة على قاعدة بناء GL-A وتتوفر السيارة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 416 حصان بزيادة 30 حصان عن السابق.

كما تعتمد LS500h الهايبرد على نظم هجين عديدة ظهرت في السابق في LC500h كوبيه بمحرك V6 سعة 3.5 لتر ومحركين كهربائيين بقوة 354 حصان.

وستأتي LS الجديدة بباقة من نظم الأمان بصورة قياسية وتشمل نظام قبل التصادم ورصد المشاه ومصابيح أمامية بنظام اضاءة عالي ذكي وتحذير من مغادرة المسار ومثبت سرعة ذكي ومساعد الحفاظ على المسار وتحذير لحركة المشاه ومساعد التوجيه النشط وتحذير حركة المرور الخلفية ومساعد للتعرف على علامات الطرق .