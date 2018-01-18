رئيس الأهلي يطمئن على لاعب الهلال

ماجد محمد(صدى):

أجرى الأمير تركي بن محمد الفيصل رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا مع رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعيد؛ عقب التصرف الغير لائق الذي بدر من اللاعب هاني الصبياني اتجاه لاعب الهلال.

وجاء الاتصال؛ للاطمئنان على حالة اللاعب خالد الجبيع، حيث تصرف ” الصبياني ” معه بطريقة غير لائقة في مباراة الأهلي والهلال في دوري الشباب أول أمس.

يجدر الإشارة إلى أن اللاعب ” الصبياني ” ، تعرض للايقاف مباراتين على خلفية التصرف الغير لائق، بالإضافة لخصم مكافأة التدريب الشهرية بنسبة 100%.