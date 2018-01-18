” إسرائيل ” تقتحم منزلا وتفجره بـ ” جنين “

القدس المحتلة(صدى):

وقع أمس الأربعاء، اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطنين؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

و أفادت وسائل إعلام فلسطنية، أن جيش الاحتلال حاصر منزل ” نصر جرار ” وهو أحد قادة كتائب القسام الذي قُتل في انتفاضة الأقصى عام 2002، وقامت بتفجيره، مما أدى إلى مقتل ابنه أحمد البالغ من العمر 22 عامًا.

وكشفت مصادر على جانب أخر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة ” جنين ” شمال الضفة الغربية، كما أطلقت صاروخًا على بيت يتحصن فيه فلسطنيون.