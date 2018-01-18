بعد قرار بلدية صبيا بغلق محال المخلاف.. الأهالي يعترضون

تركي السالم(صدى):

أرغمت بلدية محافظة صبيا بالمملكة، أصحاب المحالّ في قرى المخلاف، على إغلاقها؛ للانتقال إلى المنطقة الصناعية ” عكوة الجنوبي ” ، وذلك خلال الأيام الماضية.

وعقب ذلك القرار، حذر بعض الأهالي من تبعات هذا القرار، حيث قالوا أنهم يتعرضون لحوادث مرورية؛ وذلك بسبب قلابات الكسارات في الكدمى وعكوة؛ نظرًا لكثرتها، إلى جانب ازدحام الطرق المؤدية للمنطقة الصناعية.

وعبر الأهالي عن خوفهم من إغلاق المحال نهائيًا، بسبب عدم إمكانية دفع إيجار المنطقة الصناعية، متوقعين ارتفاع تكلفة المنتجات أو الصيانة؛ نظرًا لأن المسافة بعيدة في حال التوصيل.

وطالب سكان بعض قرى المخلاف ” المحلة، وقايم الدش، وأبو القعايد، والملحاء ” نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز، بإيقاف قرار البلدية؛ نظراً للأضرار المتوقعة منه وبسبب المسافة، مطالبين بتحويل قرى المخلاف إلى مركز إمارة قائماً بذاته؛ مراعاة لكثافة السكان وتوسع القرى التي اقتربت من وضع المدن.