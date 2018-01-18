بطريقة 6 دول عربية.. السؤال عن الوقت يختلف بين اللهجات

متابعات(صدى):

رغم تحدثهم بلغة واحدة، هي اللغة العربية، إلا أن البلدان العربية تختلف في لهجاتها بين دولة وأخرى، فيوجد العديد من الكلمات التي تختلف في نطقها.

وفي هذا السياق، ” توضح ” صدى ” طريقة السؤال عن الوقت في 6 دول عربية، نبدأها بفلسطين فيقول المواطنون هنا: ” كاديش الساعة ” .

بينما يسأل السوريون عن الساعة، قائلين: ” أديش الساعة ” ، وفي المغرب: ” شحال الساعة ” ، أما في دول الإمارات فيكون السؤال: ” كم الوكت “، والمصريين يقولون : ” الساعة كام ” ، وفي أقصى غرب الوطن العربي بموريتانيا يكون السؤال: ” الوكت شنهو “.