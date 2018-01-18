بطريقة 6 دول عربية.. السؤال عن الوقت يختلف بين اللهجات
رغم تحدثهم بلغة واحدة، هي اللغة العربية، إلا أن البلدان العربية تختلف في لهجاتها بين دولة وأخرى، فيوجد العديد من الكلمات التي تختلف في نطقها.
وفي هذا السياق، ” توضح ” صدى ” طريقة السؤال عن الوقت في 6 دول عربية، نبدأها بفلسطين فيقول المواطنون هنا: ” كاديش الساعة ” .
بينما يسأل السوريون عن الساعة، قائلين: ” أديش الساعة ” ، وفي المغرب: ” شحال الساعة ” ، أما في دول الإمارات فيكون السؤال: ” كم الوكت “، والمصريين يقولون : ” الساعة كام ” ، وفي أقصى غرب الوطن العربي بموريتانيا يكون السؤال: ” الوكت شنهو “.
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