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  3. بالفيديو.. فتاة تتطاول على سارة الودعاني داخل مطعم .. والأخيرة ترد بقسوة

بالفيديو.. فتاة تتطاول على سارة الودعاني داخل مطعم .. والأخيرة ترد بقسوة

بالفيديو.. فتاة تتطاول على سارة الودعاني داخل مطعم .. والأخيرة ترد بقسوة
نورة الشهري (صدى):

علقت الفنانة السعودية سارة الودعاني على انتقاد فتاة لها داخل مطعم وتلفظت عليها بالسوء أمام المتواجدين بالمطعم قائلة ” ياثقل دمها ” .

وقالت سارة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” واحدة وانا قاعدة جت كده بصوت عالي وتقول لواحده معاها يجلسون خلفي وتقول عليِ ” ياثقل دمها ” .

وتابعت سارة ، كيف في ناس ما تستحي وما عندهم احترام .. أنا عادي انها موتحبني ، لكن انا ما بتخيل كيف انسان يتجرأ ويتلفظ على الناس بها الطريقة .. يعني لو مو عندك كلام كويس ما تتكلمون .

#ساره_الودعاني

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3411 ] نشر منذ 18 دقيقة

يعني لو مو عندك كلام كويس ما تتكلمون ** ههههههههههه
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هزا نفرات مافي كويس كلااااااااام** دنيا خربوووطة * خلي يولي نفر ***

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