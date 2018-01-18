بالفيديو.. فتاة تتطاول على سارة الودعاني داخل مطعم .. والأخيرة ترد بقسوة
علقت الفنانة السعودية سارة الودعاني على انتقاد فتاة لها داخل مطعم وتلفظت عليها بالسوء أمام المتواجدين بالمطعم قائلة ” ياثقل دمها ” .
وقالت سارة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” واحدة وانا قاعدة جت كده بصوت عالي وتقول لواحده معاها يجلسون خلفي وتقول عليِ ” ياثقل دمها ” .
وتابعت سارة ، كيف في ناس ما تستحي وما عندهم احترام .. أنا عادي انها موتحبني ، لكن انا ما بتخيل كيف انسان يتجرأ ويتلفظ على الناس بها الطريقة .. يعني لو مو عندك كلام كويس ما تتكلمون .
رااايق[ عدد التعليقات: 3411 ] نشر منذ 18 دقيقة
يعني لو مو عندك كلام كويس ما تتكلمون ** ههههههههههه
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هزا نفرات مافي كويس كلااااااااام** دنيا خربوووطة * خلي يولي نفر ***