بالفيديو.. فتاة تتطاول على سارة الودعاني داخل مطعم .. والأخيرة ترد بقسوة

نورة الشهري (صدى):

علقت الفنانة السعودية سارة الودعاني على انتقاد فتاة لها داخل مطعم وتلفظت عليها بالسوء أمام المتواجدين بالمطعم قائلة ” ياثقل دمها ” .

وقالت سارة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” واحدة وانا قاعدة جت كده بصوت عالي وتقول لواحده معاها يجلسون خلفي وتقول عليِ ” ياثقل دمها ” .

وتابعت سارة ، كيف في ناس ما تستحي وما عندهم احترام .. أنا عادي انها موتحبني ، لكن انا ما بتخيل كيف انسان يتجرأ ويتلفظ على الناس بها الطريقة .. يعني لو مو عندك كلام كويس ما تتكلمون .