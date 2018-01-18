هدف يوضح كيفية التسجيل في مبادرة ” دروب “

نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، اليوم الخميس، عن كيفية التسجيل في مبادرة ” دروب ” الوطنية والانضمام لها.

وأكد ” هدف ” أن المبادرة تهدف إلى تطوير مهارات السعوديين والسعودييات؛ لتلبية احتياجات سوق العمل عبر عدد من البرامج التدريبية الإلكترونية.

وأوضح أنه يحق لأي شخص الالتحاق ببرنامج ” دروب ” ومن ثم التسجيل في الدورات، مشيرًا إلى أنه يتم الاستفادة من البرنامج و الحصول على الدورات العلمية بشكل مجاني.

كما أشار إلى أنه يتم التسجيل في البرنامج من خلال الدخول على الرابط التالي هنا ، ومن ثم الضغط على أيقونة دخول أعلى الصفحة.