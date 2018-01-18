التأمينات والتقاعد تبدأن تغير إجراءات صرف معاشات متقاعديها وفق التوجيه الجديد

عادل الحربي (صدى):

شرعت المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في العمل على تغيير موعد صرف معاشات متقاعديها لتكون وفق التقويم الميلادي.

يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرون من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.

وأوضحت المؤسستان إلى ان مواعيد التطبيق سيتم الاعلان عنها قريباً من قبل كل مؤسسة على حده حال الانتهاء من التجهيزات اللازمة.