” التجارة ” تدعو إلى التوقف عن استخدام لعبة الأطفال ” Oball Rattle “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن إضافة طرازات من لعبة الأطفال ” Oball Rattle ” مشمولة في استدعاء المنتج، وذلك لخطورتها على الاطفال.

ودعت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إلى التوقف عن استخدام المنتج المشمول، وإعادته لمنفذ البيع واسترداد كامل المبلغ.

وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي عن استدعاء لعبة الأطفال ” Oball Rattle ” لاحتمالية كسر البلاستيك قد يؤدي إلى خروج الحبيبات وتزيد احتمالية خطر اختناق الأطفال.