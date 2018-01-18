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” التجارة ” تدعو إلى التوقف عن استخدام لعبة الأطفال ” Oball Rattle “

” التجارة ” تدعو إلى التوقف عن استخدام لعبة الأطفال ” Oball Rattle “
عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن إضافة طرازات من لعبة الأطفال ” Oball Rattle ” مشمولة في استدعاء المنتج، وذلك لخطورتها على الاطفال.

ودعت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إلى التوقف عن استخدام المنتج المشمول، وإعادته لمنفذ البيع واسترداد كامل المبلغ.

وكانت الوزارة قد أعلنت العام الماضي عن استدعاء لعبة الأطفال ” Oball Rattle ” لاحتمالية كسر البلاستيك قد يؤدي إلى خروج الحبيبات وتزيد احتمالية خطر اختناق الأطفال.


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